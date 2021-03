Covid | in Campania 2 981 nuovi casi La curva scende al 10 | 8% Impennata di ricoveri in terapia intensiva | +13

(Di giovedì 11 marzo 2021) Insono 2.981 ipositivi al, di cui 684 sintomatici. Dati sostanzialmente stabili rispetto a ieri, quando i contagi censiti erano stati 3.034; i tamponi processati sono stati 27.465, con il tasso di incidenza che si attesta al 10,85% (ieri 11,72). Nel bollettino odierno dell’Unita’ di crisi spicca pero’ il balzo deiin, che raggiungono quota 156 con un +13 in 24 ore, incremento mai registrato negli ultimi mesi. In aumento di 21 unita’ anche i posti letto occupati nelle degenze, che risultano oggi 1.492. Ventisette le nuove vittime, 1.674 i guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

