Covid, in arrivo nuone misure, così cambia il Dpcm: Pasqua in lockdown (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Nunziati Le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid saranno decise – e annunciate – con anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Ad affermarlo, come riporta l’Ansa, sono fonti di governo, secondo le quali è dunque molto difficile che eventuali decisioni adottate in Consiglio dei ministri venerdì si applichino già al prossimo fine Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Nunziati Le nuoveper il contrasto al contagio dasaranno decise – e annunciate – con anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Ad affermarlo, come riporta l’Ansa, sono fonti di governo, secondo le quali è dunque molto difficile che eventuali decisioni adottate in Consiglio dei ministri venerdì si applichino già al prossimo fine Improntaunika.it - Upday News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: resistere 4 settimane, in arrivo 'effetto' vaccini #covid - fanpage : Probabili misure più restrittive in arrivo, l'annuncio del Ministro Speranza - petergomezblog : Brindisi, 30 anni fa l’arrivo di 27mila albanesi in 24 ore. La storia di Pjerin: “La città ci salvò, ora dopo esser… - orizzontescuola : Vaccino Covid, in arrivo il nuovo piano del governo Draghi: decisa accelerazione sulla scuola BOZZA - RedazioneLaNews : #Milano A Malpensa i voli covid tested: tampone prima dell'arrivo e nessuna quarantena in Italia -