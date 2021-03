Consigliere comunale ucciso 29 anni fa | si riaprono le indagini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’11 marzo del 1992 alle 14,30 a Castellammare di Stabia (Napoli) venne assassinato Sebastiano Corrado, 45del Pds. Due killer a bordo di una moto lo avvicinarono mentre stava tornando a casa in via Virgilio e gli spararono contro 4 colpi di pistola. L’omicidio deldel Pds avvenne in piena campagna elettorale. Sebastiano Corrado aveva fatto parte di alcune commissioni comunali (Bilancio e Finanze, Urbanistica) nelle quali aveva assunto il ruolo di uomo intransigente. Il delitto di camorra portò nella casa della vittima, il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il ministro dell’Interno Scotti, il segretario del Pds Achielle Occhetto, numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti e il giorno dei funerali si svolse ...