Colloquio Draghi - premier libico: 'Pieno sostegno a unità e pace' (Di giovedì 11 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro libico Abdelhamid Dabaiba. Nel richiamare il percorso di transizione istituzionale e il recente voto di fiducia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) IlMarioha avuto una conversazione telefonica con il primo ministroAbdelhamid Dabaiba. Nel richiamare il percorso di transizione istituzionale e il recente voto di fiducia ...

Advertising

davidallegranti : Fonti di Palazzo Chigi: 'Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con Ursula Von der Leyen. Dalla conversazion… - Agenzia_Ansa : Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con Ursula Von der Leyen. Dalla conversazione è emerso che non c'è a… - fanpage : #AstraZeneca, colloquio telefonico tra Mario Draghi e Ursula Von der Leyen - DaniloStancato : RT @S_Giacomoni: Crediamo sia opportuno che la notizia che dal colloquio telefonico tra #Draghi e @vonderleyen sia emerso “che non c'è alcu… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con Ursula Von der Leyen. Dalla conversazione è emerso che non c'è alcuna… -