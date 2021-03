Calciomercato Napoli: Koulibaly in uscita e due difensori in entrata (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Napoli pare già movimentarsi sul Calciomercato in uscita e in entrata, in particolare nel reparto difensivo. Le avvisaglie sulla cessione di Koulibaly si fanno più forti e il Napoli inizia a sondare il terreno per poterlo sostituire. Il Calciomercato del Napoli punta sulla difesa I partenopei difatti stanno seguendo con interesse i profili di Marcos Senesi e Diogo Dalot. Quest’ultimo è il terzino portoghese di 22 anni attualmente in prestito al Milan dal Manchester United, i rossoneri però non sembrano interessati a pagare i 20 milioni necessari per riscattarlo. Ad abbassare questa ipotetica cifra potrebbe intervenire l’intermediario Gabriel Giuffrida, il quale gode di un buon rapporto con Joel Glazer, amministratore delegato della squadra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilpare già movimentarsi suline in, in particolare nel reparto difensivo. Le avvisaglie sulla cessione disi fanno più forti e ilinizia a sondare il terreno per poterlo sostituire. Ildelpunta sulla difesa I partenopei difatti stanno seguendo con interesse i profili di Marcos Senesi e Diogo Dalot. Quest’ultimo è il terzino portoghese di 22 anni attualmente in prestito al Milan dal Manchester United, i rossoneri però non sembrano interessati a pagare i 20 milioni necessari per riscattarlo. Ad abbassare questa ipotetica cifra potrebbe intervenire l’intermediario Gabriel Giuffrida, il quale gode di un buon rapporto con Joel Glazer, amministratore delegato della squadra ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Anche al Sassuolo piace Zaccagni, ma il suo futuro sembra essere a Napoli - cn1926it : #Marchetti: “#Napoli unico club che non ha acqua alla gola. Il ritorno di #Sarri? L’idea c’è, ma bisogna valutare s… - calciomercato_m : MERCATO - Calemme: 'Napoli, piacciono Senesi e Dalot, Zaccagni credo arriverà a prescindere dall'allenatore'… - calciomercato_m : MERCATO - Marchetti: 'Sarri-Napoli? L'idea c'è, Zaccagni piace, Senesi e Dalot? Non mi risulta, Locatelli? Ci vogli… - areanapoliit : SKY - #Sarri in contatto col #Napoli, il ciclo può ripartire da Zaccagni. La verità su Insigne, Koulibaly e Dalot -