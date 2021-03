Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano firma l’impresa a Mosca. Punter show, CSKA battuto e secondo posto (Di giovedì 11 marzo 2021) Straordinaria impresa dell’Olimpia Milano, che espugna Mosca e batte il CSKA Mosca per 84-76. Una notte magica per la squadra di Ettore Messina, che si porta al secondo posto in classifica ed ormai vicinissima a conquistare la qualificazione ai playoff. Una prestazione eccezionale di Milano che ha dominato nel primo quarto e poi ha saputo rispondere sempre ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. Kevin Punter firma il suo career high in Eurolega, segnando 32 punti. E’ ovviamente l’MVP della partita, ma Milano ha 14 punti importanti anche da Shavon Shields. Al CSKA non bastano i 21 punti dell’ex Mike James e la doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi di Tornike ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Straordinaria impresa del, che espugnae batte ilper 84-76. Una notte magica per la squadra di Ettore Messina, che si porta alin classifica ed ormai vicinissima a conquistare la qualificazione ai playoff. Una prestazione eccezionale diche ha dominato nel primo quarto e poi ha saputo rispondere sempre ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. Kevinil suo career high in, segnando 32 punti. E’ ovviamente l’MVP della partita, maha 14 punti importanti anche da Shavon Shields. Alnon bastano i 21 punti dell’ex Mike James e la doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi di Tornike ...

