Audi Q5 Sportback - La versione ibrida plug-in debutta in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo le versioni benzina, diesel e SQ5, debutta sul mercato Italiano l'Audi Q5 Sportback ibrida plug-in. La Suv-coupé è disponibile nel nostro Paese con due livelli di potenza: la 50 TFSI e da 299 CV, proposta con prezzi a partire da 62.750 euro, e la 50 TFSI e da 367 CV, con un listino base di 74.100 euro. La differenza dalle altre varianti carrozzeria, a parità di allestimento, è quindi di circa 3 mila euro: le prime consegne sono previste nel mese di giugno. Fino a 62 km di autonomia in elettrico. Il sistema ibrido della Q5 Sportback è composto da un 2.0 turbobenzina e da un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh: il cambio, invece, è un automatico S tronic a sette rapporti abbinato alla trazione integrale quattro. Come già ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo le versioni benzina, diesel e SQ5,sul mercatono l'Q5-in. La Suv-coupé è disponibile nel nostro Paese con due livelli di potenza: la 50 TFSI e da 299 CV, proposta con prezzi a partire da 62.750 euro, e la 50 TFSI e da 367 CV, con un listino base di 74.100 euro. La differenza dalle altre varianti carrozzeria, a parità di allestimento, è quindi di circa 3 mila euro: le prime consegne sono previste nel mese di giugno. Fino a 62 km di autonomia in elettrico. Il sistema ibrido della Q5è composto da un 2.0 turbobenzina e da un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh: il cambio, invece, è un automatico S tronic a sette rapporti abbinato alla trazione integrale quattro. Come già ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #audi #Q3 Sportback TFSI-e, il Suv premium che consuma come uno scooter. Ibrida plug-in è omologata per 62 km... https:… - ilmessaggeroit : #audi #Q3 Sportback TFSI-e, il Suv premium che consuma come uno scooter. Ibrida plug-in è omologata per 62 km... - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Audi #Q5Sportback: si aprono gli ordini della versione ibrida plug-in, prezzi da 62.750 euro [FOTO] - motorionline : #Audi #Q5Sportback: si aprono gli ordini della versione ibrida plug-in, prezzi da 62.750 euro [FOTO]… -