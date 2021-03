Aggredisce la vigilanza e picchia gli agenti | arrestato

(Di giovedì 11 marzo 2021) ...o una mail ad anna.vicentini@ant.it. Al fine di poter consegnare le uova a tutti i beneficiari in tempo per la Pasqua si suggerisce di ordinare entro il 26 marzo. (Visited 1 times, 18 visits today) ...

Advertising

VeronaNews_net : Aggredisce l’addetto alla vigilanza, danneggia la vetrata e picchia gli agenti – -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce vigilanza

veronaoggi.it

L'iniziativa a Villafranca. L'emergenza Covid - 19 non è ancora finita: gli oltre 250 medici e infermieri di Fondazione Ant sono tuttora in prima linea per continuare a curare a casa quotidianamente 3.Il furto scoperto dai carabinieri di Bussolengo. Trovate derivazioni elettriche che andavano ad alimentare anche due autocarri con cella frigo, un pozzetto frigo e un rimorchio per la vendita ...Si vaccinano 300-500 persone al giorno. E’ stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti, del direttore generale dell’Ulss 9 Pietro ...Pomeriggio di "fuoco" quello di ieri al supermercato In's di via XX Settembre (Verona). Tutto è iniziato intorno alle 17 quando un... Scopri di più ...