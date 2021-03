Vaccini, Sansonetti umilia Conte e Arcuri: «Rimediare in 4 giorni ai disastri di tre mesi è impossibile» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sui Vaccini Sansonetti è durissimo. Ospite in molti talk-show televisivi, il direttore del Riformista Piero Sansonetti non fa sc0nti a nessuno. Non li faceva al governo Conte 2, non li fa ora al governo dei “migliori”. Né si aspetta mirabolanti cambi di marcia in poco tempo. Il peggio è stato fatto ieri. Punto dolente è la campagna vaccinale. “I Vaccini? Non possiamo chiedere al generale Figliuolo di risolvere in 4 giorni quello che il governo precedente non ha risolto in 3 mesi“. Insomma, parole di buon senso, realismo: saranno pure i più bravi della classe ma i ritardi e gli errori del precedente governo pesano come macigni anche sul presente e sul futuro. Vaccini, Sansonetti non fa sconti a nessuno Sui Vaccini, le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Suiè durissimo. Ospite in molti talk-show televisivi, il direttore del Riformista Pieronon fa sc0nti a nessuno. Non li faceva al governo2, non li fa ora al governo dei “migliori”. Né si aspetta mirabolanti cambi di marcia in poco tempo. Il peggio è stato fatto ieri. Punto dolente è la campagna vaccinale. “I? Non possiamo chiedere al generale Figliuolo di risolvere in 4quello che il governo precedente non ha risolto in 3“. Insomma, parole di buon senso, realismo: saranno pure i più bravi della classe ma i ritardi e gli errori del precedente governo pesano come macigni anche sul presente e sul futuro.non fa sconti a nessuno Sui, le ...

