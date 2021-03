Tennis, Matteo Berrettini dà forfeit anche all’Atp di Dubai 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Matteo Berrettini si è cancellato anche dal torneo Wta di Dubai 2021, in programma la prossima settimana. L’azzurro si è infortunato nel corso degli Australian Open agli addominali e non ha ancora recuperato del tutto. Da qui la decisione del Tennista romano, che dà forfeit anche al torneo di Dubai, dove prenderà il suo posto Davidovich Fokina. Nei prossimi giorni Berrettini deciderà se giocare o meno il Masters 1000 di Miami. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021)si è cancellatodal torneo Wta di, in programma la prossima settimana. L’azzurro si è infortunato nel corso degli Australian Open agli addominali e non ha ancora recuperato del tutto. Da qui la decisione delta romano, che dàal torneo di, dove prenderà il suo posto Davidovich Fokina. Nei prossimi giornideciderà se giocare o meno il Masters 1000 di Miami. SportFace.

