Sondaggi, il Pd senza segretario cala al 17,4%. Draghi, Conte e Speranza i leader più apprezzati (Di mercoledì 10 marzo 2021) La crisi di potere che ha colpito il Partito democratico, rimasto senza una guida dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, si riflette sulle intenzioni di voto dei cittadini. I dem, stando al Sondaggio condotto dall'istituto Ixé, sono stimati al 17,4%, in calo di quasi tre punti rispetto alla rilevazione di una settimana fa. In questo scenario, che non tiene conto della discesa in campo di Giuseppe Conte al vertice del Movimento 5 stelle, i pentastellati sono dati subito dietro al 15,7%, mentre la Lega è primo partito con il 23,9%. Se invece si considera il fattore Conte, Ixé registra un'impennata del M5s al 18,9% e un'ulteriore flessione del Pd, che scende al 15,9%. La Lega indietreggia di 0,8 punti e si attesta al 23,1%. Non è un caso che tra i leader politici più apprezzati non ci ...

