Settimana di prevenzione tumori Incontro promosso da Lilt e Politerapica (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lilt e Politerapica unite nella 20a Settimana nazionale della prevenzione oncologica, in programma da sabato 13 a domenica 21 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 marzo 2021)unite nella 20anazionale dellaoncologica, in programma da sabato 13 a domenica 21 marzo.

Advertising

Leca_Laterlite : Seguite i prossimi eventi formativi con #ArkitectureOnWeb con #CFP! La settimana prossima parleremo di '#Murature… - sono_paola : Lo dico, ripeto, ripeterò: ogni #lockdown che sia in settimana o nel weekend è la conseguenza di norme di prevenzio… - LILTnazionale : Oggi #10marzo alle 12.00 presentiamo la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2021. Guardala la diretta… - lorenzhaus : @BarillariDav @AcciaioMario Lei che può, parli della Ivermectina e renda l'argomento di pubblico dominio...di come… - news24_city : Città dell’Olio, settimana nazionale per la prevenzione oncologica Lilt -