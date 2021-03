**Sci: Fisi, per la Goggia via libera alla possibilità di sciare in campo libero** (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Sofia Goggia si è sottoposta nella giornata odierna presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano ad una visita di controllo già fissata da tempo con i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica Fisi i quali, dopo avere eseguito una risonanza magnetica e una Tac, hanno dato via libera al proseguimento del programma riabilitativo che prevede nei prossimi la possibilità di sciare in campo libero. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Sofiasi è sottoposta nella giornata odierna presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano ad una visita di controllo già fissata da tempo con i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medicai quali, dopo avere eseguito una risonanza magnetica e una Tac, hanno dato viaal proseguimento del programma riabilitativo che prevede nei prossimi ladiinlibero.

