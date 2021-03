Riforma Pubblica amministrazione: aumento di 107 euro e smart working nel contratto (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Pubblica amministrazione è centrale per il buon funzionamento della società e lo diventa ancora di più in un periodo di Coronavirus e di pandemia legata alla diffusione del Covid-19. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la cerimonia di firma del “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, un documento che servirà a potenziare la Pa attraverso la semplificazione dei processi e un massiccio investimento nel capitale umano. In quest’ottica saranno fondamentali i percorsi di formazione continua del personale. Il Patto (qui il testo integrale) è stato siglato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Tra ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laè centrale per il buon funzionamento della società e lo diventa ancora di più in un periodo di Coronavirus e di pandemia legata alla diffusione del Covid-19. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la cerimonia di firma del “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, un documento che servirà a potenziare la Pa attraverso la semplificazione dei processi e un massiccio investimento nel capitale umano. In quest’ottica saranno fondamentali i percorsi di formazione continua del personale. Il Patto (qui il testo integrale) è stato siglato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della, Renato Brunetta, con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Tra ...

