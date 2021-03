Patch di marzo 2021 sui Samsung Galaxy Note 20 in Europa (Di mercoledì 10 marzo 2021) La serie dei Samsung Galaxy Note 20 sta cominciando a ricevere l’aggiornamento con la Patch di sicurezza di marzo 2021, contraddistinto dal firmware N98xBXXS1DUC1 e con un peso di 166,16MB. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade si limita ad aggiornare il sistema operativo con le ultime Patch di sicurezza disponibili (l’azienda asiatica si sta dimostrando molto attenta al fronte sicurezza, rilasciando con grande puntualità i propri aggiornamenti, di solito prima sui top di gamma in carica, e poi sugli altri dispositivi designati alla ricezione), oltre a correggere bug di minore rilievo ed a migliorare la stabilità generale. Sono tre gli exploit critici corretti (relativi al processore Exynos 990, ed altre 16 facenti capo al software del colosso di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) La serie dei20 sta cominciando a ricevere l’aggiornamento con ladi sicurezza di, contraddistinto dal firmware N98xBXXS1DUC1 e con un peso di 166,16MB. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade si limita ad aggiornare il sistema operativo con le ultimedi sicurezza disponibili (l’azienda asiatica si sta dimostrando molto attenta al fronte sicurezza, rilasciando con grande puntualità i propri aggiornamenti, di solito prima sui top di gamma in carica, e poi sugli altri dispositivi designati alla ricezione), oltre a correggere bug di minore rilievo ed a migliorare la stabilità generale. Sono tre gli exploit critici corretti (relativi al processore Exynos 990, ed altre 16 facenti capo al software del colosso di ...

