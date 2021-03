Partorisce 4 gemelli ma le medicine costano troppo | mamma lascia due figli in ospedale

Advertising

GuardaCheVideo : Partorisce 2 gemelli a 64 anni: tempo dopo viene giudicata 'una mamma inadatta' e perde la custodia dei figli -

Ultime Notizie dalla rete : Partorisce gemelli

Fanpage.it

Partorisc e 4, ma le spese sanitarie sono troppo care ed è costretta a lasciarne due in ospedale. Virginia Adhiambo, una neomamma del Kenya, provava da tempo ad avere un figlio fino a quando non si è ...Virginia Adhiambo è una donna del Kenya, la cui storia sta facendo il giro del mondo. La donna ha partorito 4lo scorso febbraio, ma il conto era troppo salato ed è stata costretta a lasciarne due in ospedale. Ora sta aspettando di poter riabbracciare i suoi bambini.Partorisce 4 gemelli, ma le spese sanitarie sono troppo care ed è costretta a lasciarne due in ospedale. Virginia Adhiambo, una neomamma del Kenya, provava da tempo ad avere un figlio fino a quando ...Giorgia Lucini ha dato alla luce il suo secondogenito, Tommaso. Una gioia immensa per la ex tronista di Uomini e Donne e per il compagno Federico Loschi, giocatore di basket. L’annuncio è arrivato tra ...