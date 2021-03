Nuova eruzione dell’Etna (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Una colonna di fumo si è alzata dopo i primi botti. Il governatore Musumeci dichiara lo stato di emergenza. CATANIA – . Il vulcano continua a dare spettacolo giorno dopo giorno. Nella serata di martedì 9 marzo, il vulcano ha ripreso la sua attività per qualche ora. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 3.30. Il governatore Musumeci dichiara lo stato di emergneza Eruzioni che hanno portato la cenere in autostrada e procurato diversi disagi tanto che il governatore Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza per i comuni che sono stati raggiunti dalla cenere del vulcano. L’Etna erutta, disagi in Sicilia Dopo l’eruzione del 16 febbraio, il vulcano ha continuato ad eruttare. Diverse le città che hanno dovuto fare i conti con la cenere arrivata dal vulcano. Situazione che ha portato il governatore Musumeci a chiedere lo stato di emergenza ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Una colonna di fumo si è alzata dopo i primi botti. Il governatore Musumeci dichiara lo stato di emergenza. CATANIA – . Il vulcano continua a dare spettacolo giorno dopo giorno. Nella serata di martedì 9 marzo, il vulcano ha ripreso la sua attività per qualche ora. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 3.30. Il governatore Musumeci dichiara lo stato di emergneza Eruzioni che hanno portato la cenere in autostrada e procurato diversi disagi tanto che il governatore Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza per i comuni che sono stati raggiunti dalla cenere del vulcano. L’Etna erutta, disagi in Sicilia Dopo l’del 16 febbraio, il vulcano ha continuato ad eruttare. Diverse le città che hanno dovuto fare i conti con la cenere arrivata dal vulcano. Situazione che ha portato il governatore Musumeci a chiedere lo stato di emergenza ...

