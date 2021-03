Naya Rivera, suo padre contro Ryan Murphy: "Tutti devono sapere quello che non ha fatto" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il padre di Naya Rivera si è scagliato contro Ryan Murphy e ha attaccato l'autore di Glee per non aver mantenuto le promesse fatte dopo la morte della figlia Il padre di Naya Rivera si è scagliato contro Ryan Murphy e ha attaccato il regista e sceneggiatore di Glee per non aver mantenuto quanto promesso dopo la morte della figlia. Come riportato da Page Six, dopo che un fan di Glee ha risposto a quanto twittato dai suoi creatori Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, che hanno espresso tutto il loro cordoglio relativamente alla morte di Naya Rivera, il padre dell'attrice ha risposto: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildisi è scagliatoe ha attaccato l'autore di Glee per non aver mantenuto le promesse fatte dopo la morte della figlia Ildisi è scagliatoe ha attaccato il regista e sceneggiatore di Glee per non aver mantenuto quanto promesso dopo la morte della figlia. Come riportato da Page Six, dopo che un fan di Glee ha risposto a quanto twittato dai suoi creatori, Brad Falchuk e Ian Brennan, che hanno espresso tutto il loro cordoglio relativamente alla morte di, ildell'attrice ha risposto: ...

