Meloni: anche io perseguitata da uno stalker, so che vuol dire. Solidarietà a Maria Elena Boschi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giorgia Meloni esprime Solidarietà a Maria Elena Boschi che ha denunciato di essere perseguitata da uno stalker. Meloni ha ricordato di avere vissuto un’esperienza analoga e invita le vittime di stalker a denunciare. Meloni: Solidarietà alla Boschi, so cosa significa “Voglio esprimere vicinanza e Solidarietà a Maria Elena Boschi, tormentata da uno stalker. anche io, come purtroppo tante donne (ma anche uomini), so cosa significa, avendo vissuto una situazione analoga. Nessun dubbio: denunciare è sempre la cosa giusta”. Seguono a stretto giro i ringraziamenti della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giorgiaesprimeche ha denunciato di essereda unoha ricordato di avere vissuto un’esperienza analoga e invita le vittime dia denunciare.alla, so cosa significa “Voglio esprimere vicinanza e, tormentata da unoio, come purtroppo tante donne (mauomini), so cosa significa, avendo vissuto una situazione analoga. Nessun dubbio: denunciare è sempre la cosa giusta”. Seguono a stretto giro i ringraziamenti della ...

