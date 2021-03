Måneskin, raddoppia la data al Palazzo dello Sport di Roma: oltre 24.000 biglietti venduti (Di mercoledì 10 marzo 2021) I Måneskin, vincitori della 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni”, che conta già 11 milioni di streaming, oltre al sold out in sei ore al Mediolanum Forum di Milano, annunciano il tutto esaurito anche al Palazzo dello Sport di Roma, raddoppiando con una seconda data e toccando oltre 24.000 biglietti venduti!! Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan faranno tappa per la prima volta nei più importanti palazzetti italiani (il 14, sold out, e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e il 18, sold out, e 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago) nel tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti, dove ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) I, vincitori della 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni”, che conta già 11 milioni di streaming,al sold out in sei ore al Mediolanum Forum di Milano, annunciano il tutto esaurito anche aldindo con una secondae toccando24.000!! Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan faranno tappa per la prima volta nei più importanti palazzetti italiani (il 14, sold out, e 15 dicembre 2021 aldie il 18, sold out, e 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago) nel tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti, dove ...

