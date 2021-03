Lady Gaga e Adam Driver nella prima foto dal set di "House of Gucci" (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Signore e Signora Gucci”, scrive Lady Gaga postando la prima foto che ritrae lei e l’attore Adam Driver sul set del film House of Gucci, il film sulla dinastia della famiglia Gucci, scritto da Roberto Bentivegna e diretto da Ridley Scott. La pellicola sarà incentrato sull’omicidio di Maurizio Gucci, nipote del fondatore della casa di moda, Guccio Gucci. Nel film Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, processata e condannata a 18 anni di prigione per aver commissionato l’assassinio del suo ex marito Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995. A prestare il volto al consorte è proprio Adam ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Signore e Signora”, scrivepostando lache ritrae lei e l’attoresul set del filmof, il film sulla dinastia della famiglia, scritto da Roberto Bentivegna e diretto da Ridley Scott. La pellicola sarà incentrato sull’omicidio di Maurizio, nipote del fondatore della casa di moda,. Nel filminterpreta Patrizia Reggiani, processata e condannata a 18 anni di prigione per aver commissionato l’assassinio del suo ex marito Maurizio, avvenuto nel 1995. A prestare il volto al consorte è proprio...

