Juve-Porto, i quotidiani bocciano Ronaldo: “Missione Europa fallita, è l’ultima Champions in bianconero?” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’eliminazione della Juventus dalla Champions League, spicca la brutta prestazione di CR7 La vittoria per 3-2 della Juventus sul Porto non è bastata a garantire … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’eliminazione dellantus dallaLeague, spicca la brutta prestazione di CR7 La vittoria per 3-2 dellantus sulnon è bastata a garantire … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - juventusfc : Manca sempre meno a #JuveFCP ?? #DUELS ?? - tancredipalmeri : Da L’Equipe: “Se Andrea Agnelli non vorrà più partite come questa Juve-Porto che sono l’essenza del calcio, speria… - ZlatanSs89 : RT @macho_morandi: I gobbi sono di un ignoranza egoriferita pazzesca. A Dalot non fotte un cazzo della juve, ha fatto il tweet per il Porto… - SmorfiaDigitale : Dalot, bufera social dopo Juve-Porto: ecco cosa successo -