Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sostituita? Indiscrezione pazzesca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Elettra Lamborghini è stata ufficializzata come opinionista per l’Isola dei Famosi, ma qualcosa è andato storto e potrebbe essere sostituita In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinioniste dell’#Isola! ? pic.twitter.com/GmhqkeU4f3 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 27, 2021 Sono passate ormai due settimane L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)è stata ufficializzata come opinionista per l’dei, ma qualcosa è andato storto e potrebbe essereIn tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo:e Iva Zanicchi sono le nuove opinioniste dell’#! ? pic.twitter.com/GmhqkeU4f3 — L’dei(@Dei) February 27, 2021 Sono passate ormai due settimane L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - vannisantoni : ...non tutti sanno che Böcklin fece anche l'Isola dei Vivi. - Indira813 : RT @trash_italiano: #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - mrcprovacitu : RT @Tristan__esdpv: GF VIP is prehistory, l’isola dei famosi is the future. -