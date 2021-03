Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Val Pusteria si impone per 2-4 in casa del Bregenzerwald (Di mercoledì 10 marzo 2021) Serata positiva per Val Pusteria, che passa per 2-4 sul campo del Bregenzerwald e si riprende il secondo posto in classifica in Alps Hockey League 2020-2021. I Lupi salgono infatti a quota 69 punti, a -8 dalla capolista HK Olimpija e a +1 dallo Jesenice (che deve però recuperare due partite). Il match si mette subito in discesa per i gialloneri, che sono in doppio vantaggio dopo appena 2? di gioco: prima è Elliscassis a sbloccare il risultato, poi Hofer a siglare lo 0-2. I padroni di casa non si perdono d’animo e riescono a pareggiare a cavallo tra primo e secondo tempo con le reti di Kandemir (13?, power play) e Schlogl (31?). La risposta dei Lupi non tarda ad arrivare e dopo cinque minuti produce il 2-3 ad opera di Traversa; a chiudere definitivamente i conti è lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Serata positiva per Val, che passa per 2-4 sul campo dele si riprende il secondo posto in classifica in2020-. I Lupi salgono infatti a quota 69 punti, a -8 dalla capolista HK Olimpija e a +1 dallo Jesenice (che deve però recuperare due partite). Il match si mette subito in discesa per i gialloneri, che sono in doppio vantaggio dopo appena 2? di gioco: prima è Elliscassis a sbloccare il risultato, poi Hofer a siglare lo 0-2. I padroni dinon si perdono d’animo e riescono a pareggiare a cavallo tra primo e secondo tempo con le reti di Kandemir (13?, power play) e Schlogl (31?). La risposta dei Lupi non tarda ad arrivare e dopo cinque minuti produce il 2-3 ad opera di Traversa; a chiudere definitivamente i conti è lo ...

