Dl Coni, Senato approva fiducia con 214 sì e 32 no (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Senato ha approvato in prima lettura il cosiddetto decreto Coni, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. La fiducia, dopo due "chiame" per votazione nominale con appello, ha avuto il via libera di Palazzo Madama con 214 sì e 32 no, mentre 4 Senatori si sono astenuti.Il decreto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, era uno degli ultimi varati dal governo `giallorosso` presieduto da Giuseppe Conte mentre il voto di fiducia era il primo chiesto dall'esecutivo guidato dal neo premier Mario Draghi, se si esclude la fiducia 'tecnica' posta il 25 febbraio scorso a Palazzo Madama sul decreto Milleproroghe in scadenza dopo pochi giorni. Era stato questa mattina il ministro per i Rapporti ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilhato in prima lettura il cosiddetto decreto, su cui il governo aveva posto la questione di. La, dopo due "chiame" per votazione nominale con appello, ha avuto il via libera di Palazzo Madama con 214 sì e 32 no, mentre 4ri si sono astenuti.Il decreto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, era uno degli ultimi varati dal governo `giallorosso` presieduto da Giuseppe Conte mentre il voto diera il primo chiesto dall'esecutivo guidato dal neo premier Mario Draghi, se si esclude la'tecnica' posta il 25 febbraio scorso a Palazzo Madama sul decreto Milleproroghe in scadenza dopo pochi giorni. Era stato questa mattina il ministro per i Rapporti ...

