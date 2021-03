Damiano Carrara tra la proposta di matrimonio e il fatidico “Sì” di lei (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo chef più amato dagli spettatori di Bake Off Italia è ad un passo dal convolare a nozze e lo racconta sui suoi canali social Grazie al programma “Bake Off Italia”, Damiano Carrara è diventato uno dei paticceri italiani più amati e apprezzati dal grande pubblico sia per la sua tecnica sia per il suo fascino. Negli anni il programma di RealTime ha riscosso molto successo anche per la presenza del giovane pasticcere che ha incantato il pubblico con il suo sorriso, i suoi occhi azzurri e i suoi modi di dire con quell’accento particolare. Oltre ad essere un pasticcere da applaudire, Damiano Carrara è diventato anche un uomo a cui ambire. Se fino a qualche tempo fa, Damiano Carrara condivideva solo le sue creazioni, adesso ha deciso di rendere nota la sua storia sentimentale con Chiara. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo chef più amato dagli spettatori di Bake Off Italia è ad un passo dal convolare a nozze e lo racconta sui suoi canali social Grazie al programma “Bake Off Italia”,è diventato uno dei paticceri italiani più amati e apprezzati dal grande pubblico sia per la sua tecnica sia per il suo fascino. Negli anni il programma di RealTime ha riscosso molto successo anche per la presenza del giovane pasticcere che ha incantato il pubblico con il suo sorriso, i suoi occhi azzurri e i suoi modi di dire con quell’accento particolare. Oltre ad essere un pasticcere da applaudire,è diventato anche un uomo a cui ambire. Se fino a qualche tempo fa,condivideva solo le sue creazioni, adesso ha deciso di rendere nota la sua storia sentimentale con Chiara. ...

goldenxgiulss : RT @fvnzioniamo: come damiano carrara si sposa ora ci resta un solo damiano - GidLovesPizza : RT @mariomachille: Damiano Carrara si sposa Le ragazze su Twitter: - GidLovesPizza : RT @_complessata: Damiano Carrara si sposa. Non me la sento di aggiungere altro - GidLovesPizza : RT @HOODOYOULOVE: attualmente in lutto perché damiano carrara si sposa - GidLovesPizza : RT @sharkjoonie: Damiano Carrara si sposa ed è subito un 'DOVEVI PORTARCI ME' nazionale -