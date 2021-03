Crisanti: “Tracciamento positivi e vaccini per evitare lockdown” (Di mercoledì 10 marzo 2021) In un’intervista al quotidiano La Stampa il microbiologo Andrea Crisanti ha confidato le sue preoccupazioni riguardo alla pandemia Andrea Crisanti non ha dubbi: se i contagi da Covid-19 dovessero superare le trentamila unità giornaliere, l’unica strada per appiattire la curva sarebbe un lockdown generalizzato. La più grande preoccupazione del microbiologo dell’Università di Padova è legata alle varianti, in particolare quella inglese e sudafricana, la quale avrebbe mostrato una resistenza agli antidoti attualmente disponibili di 10-12 volte superiore al ceppo originario. Per l’esperto è necessario adottare delle misure di contenimento più stringenti: ben venga dunque l’idea di istituire nel periodo di Pasqua zona rossa generalizzata durante i weekend, e l’aumento delle restrizioni in zona gialla: “In Inghilterra misure simili ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) In un’intervista al quotidiano La Stampa il microbiologo Andreaha confidato le sue preoccupazioni riguardo alla pandemia Andreanon ha dubbi: se i contagi da Covid-19 dovessero superare le trentamila unità giornaliere, l’unica strada per appiattire la curva sarebbe ungeneralizzato. La più grande preoccupazione del microbiologo dell’Università di Padova è legata alle varianti, in particolare quella inglese e sudafricana, la quale avrebbe mostrato una resistenza agli antidoti attualmente disponibili di 10-12 volte superiore al ceppo originario. Per l’esperto è necessario adottare delle misure di contenimento più stringenti: ben venga dunque l’idea di istituire nel periodo di Pasqua zona rossa generalizzata durante i weekend, e l’aumento delle restrizioni in zona gialla: “In Inghilterra misure simili ...

