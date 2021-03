Covid, superati i 2,6 milioni di morti nel mondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono più di 2,6 milioni le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus nel mondo. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che ha confermato almeno 2.610.128 morti per complicanze legate al Covid-19. Gli Stati Uniti restano il Paese maggiormente colpito, con 527.643 morti, seguiti dal Brasile con 268.370 decessi e dal Messico con 191.789 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono più di 2,6le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus nel. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che ha confermato almeno 2.610.128per complicanze legate al-19. Gli Stati Uniti restano il Paese maggiormente colpito, con 527.643, seguiti dal Brasile con 268.370 decessi e dal Messico con 191.789. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

