Covid Puglia, oggi 1.571 contagi: bollettino 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.571 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia. Nel bollettino della regione di oggi, 10 marzo, si registrano altri 27 morti e 30 ricoverati in più. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.262 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 7 di provincia di residenza non nota. Ieri i contagi erano 1.286 su 10.732 tamponi. In tutto in Puglia sono morte 4.188 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test. Sono 118.125 i pazienti guariti. Ieri la cifra era arrivata a 117.371 (+754).

