Covid: Brusaferro a Palazzo Chigi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il presidente dell'Istituto Superiore di sanità, Silvio Brusaferro, è arrivato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Il numero uno dell'Iss non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Alle 17 il premier Mario Draghi riunirà la cabina di regia per decidere su eventuali nuove strette, a partire da giro di vite nei weekend anche nelle aree gialle. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il presidente dell'Istituto Superiore di sanità, Silvio, è arrivato da pochi minuti a. Il numero uno dell'Iss non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Alle 17 il premier Mario Draghi riunirà la cabina di regia per decidere su eventuali nuove strette, a partire da giro di vite nei weekend anche nelle aree gialle.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Brusaferro a Palazzo Chigi... - alelu62 : Il signor @giovanni_rezza è invitato ad andare affanculo, in compagnia di @s_brusaferro @AgoMiozzo , tutto il… - christi55392032 : Come raccontano loro le cose al Cts nessuno al mondo.....eh no fermi tutti. Dicono disastro. Altro che modello.… - christi55392032 : @robersperanza @piersileri @s_brusaferro questo articolo non lascia molto spazio ad interpretazioni. dice incapacit… - Bea40998979 : RT @franross1972: @Godot42405938 Speriamo che l’ignorante @s_brusaferro lègga ed impari. Questi scienziati da strapazzo devono mettere via… -