Covid, 2.237 nuovi casi nell’ultima settimana: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cresce ancora la curva epidemica in Bergamasca. Nella settimana che va dal 3 al 9 marzo, Ats Bergamo rileva 2.237 nuovi casi, un incremento complessivo di 630 rispetto alla settimana precedente (+ 33%), con una media giornaliera di nuovi casi pari a 301 (274 la settimana precedente). “Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale da 167 casi della scorsa settimana a 190 per 100.000 abitanti – spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del servizio epidemiologico aziendale di Ats -. Le aree critiche sono rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona”. I comuni con tassi maggiori di incidenza cumulativa nella ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cresce ancora la curva epidemica in Bergamasca. Nellache va dal 3 al 9 marzo, Ats Bergamo rileva 2.237, un incremento complessivo di 630 rispetto allaprecedente (+ 33%), con una media giornaliera dipari a 301 (274 laprecedente). “Il valore di incidenza complessivole, a livello provinciale, sale da 167della scorsaa 190 per 100.000 abitanti – spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del servizio epidemiologico aziendale di Ats -. Le aree critiche sono rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona”. I comuni con tassi maggiori di incidenza cumulativa nella ...

Advertising

nicolanegro : #ZonaRossa per 250 positivi su 100.000 abitanti significa, secondo le medie del #covid in Italia, farlo ogni 0,57%… - blue_flag4 : Rispetto a scorsa settimana: • Casi: +25.651 • Decessi: +105 • Saldo ricoveri: +1.650 • Saldo TI: +237 • Ingressi… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Moderna ha fatturato, nei primi mesi 2020, 237 milioni di dollari. Nel 2019 nello stesso periodo aveva fatturato 46,2 milion… - AnsaTrentinoAA : Covid: 3 morti in Trentino, aumentano casi in rianimazione. Sono i 237 i positivi al molecolare, 169 all'antigenico… - ildenaro_it : Lo comunica la @Reg_Campania, che fornisce nel consueto #bollettino anche il numero di #asintomatici (2.237) e… -