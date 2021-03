Cottarelli pronto a scrivere il programma del nuovo centro liberaldemocratico (Di mercoledì 10 marzo 2021) Economista, docente alla Bocconi, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, consulente del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta, Carlo Cottarelli è chiamato ora a un compito nuovo. scrivere un programma per il centro liberaldemocratico che verrà. I liberali ripartono da lui. Ma a Repubblica assicura: «Questa non è una discesa in campo». Oggi sarà presentato a Roma il nuovo comitato scientifico costituito da Azione, Più Europa, Partito repubblicano italiano, Alleanza liberaldemocratica per l’Italia e Liberali. Si chiamerà “programma per l’Italia” e sarà presieduto da Cottarelli, che avrà il compito di elaborare proposte per risanare il Paese, coinvolgendo personalità indipendenti del mondo della cultura, dell’economia, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Economista, docente alla Bocconi, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, consulente del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta, Carloè chiamato ora a un compitounper ilche verrà. I liberali ripartono da lui. Ma a Repubblica assicura: «Questa non è una discesa in campo». Oggi sarà presentato a Roma ilcomitato scientifico costituito da Azione, Più Europa, Partito repubblicano italiano, Alleanza liberaldemocratica per l’Italia e Liberali. Si chiamerà “per l’Italia” e sarà presieduto da, che avrà il compito di elaborare proposte per risanare il Paese, coinvolgendo personalità indipendenti del mondo della cultura, dell’economia, ...

