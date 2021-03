Coppa America 2021 | Ricci | “Luna Rossa può vincere”

(Di mercoledì 10 marzo 2021)ha “un’occasione irripetibile” nella finale delladi vela contro New Zealand. Parola di Cino, skipper di Azzurra. Dopo le prime due regate disputate nella notte il risultato della sfida è sull’1-1. “In queste prime due regate si vede che c’è grande equilibrio, i kiwi mi sono sembrati leggermente più veloci ma non c’è una superiorità schiacciante. Credo che i neozelandesi rimangano favoriti ma sono ottimista per. Ha un’occasione forse irripetibile dila”, diceall’Adnkronos. “A decidere la sfida saranno le partenze e le condizioni meteo -prosegue lo skipper di Azzurra-. Chi parte davanti nel 99% dei casi alla ...

Il tattico dell'AC75 italiano fa il bilancio della prima giornata di regate, chiusa sull'1-1: Abbiamo le idee molto chiare su quello che dobbiamo ...