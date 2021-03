**Calcio: Coni, Figc e Lega A scrivono a Draghi, 'urge piano di riqualificazione impianti'** (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Questa mattina i Presidenti di Coni, Giovanni Malagò, Figc, Gabriele Gravina e Lega Serie A, Paolo Dal Pino, hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per evidenziare il difficile momento che sta vivendo il calcio italiano relativamente allo stato di arretratezza delle infrastrutture sportive del nostro Paese rispetto al contesto europeo, rinnovando un appello che era stato già indirizzato all'ex Premier, Giuseppe Conte. "Le infrastrutture sportive nel nostro Paese versano in condizioni decisamente critiche e rappresentano, nei fatti, un freno allo sviluppo e alla crescita del sistema nel suo complesso -si legge nella lettera-. Ciò che troviamo però ancora più increscioso, se non addirittura nocivo, è la continua insicurezza sulle procedure in argomento che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Questa mattina i Presidenti di, Giovanni Malagò,, Gabriele Gravina eSerie A, Paolo Dal Pino, hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Mario, per evidenziare il difficile momento che sta vivendo il calcio italiano relativamente allo stato di arretratezza delle infrastrutture sportive del nostro Paese rispetto al contesto europeo, rinnovando un appello che era stato già indirizzato all'ex Premier, Giuseppe Conte. "Le infrastrutture sportive nel nostro Paese versano in condizioni decisamente critiche e rappresentano, nei fatti, un freno allo sviluppo e alla crescita del sistema nel suo complesso -si legge nella lettera-. Ciò che troviamo però ancora più increscioso, se non addirittura nocivo, è la continua insicurezza sulle procedure in argomento che ...

TinaAcone : La parola chiave, in generale, dopo la pandemia, deve essere QUALITA’ ...nello sport come nel lavoro, nella politic… - dade1173 : RT @FasaniAndrea71: @MassimoCaputi Il calcio italiano in Europa ha una considerazione pari allo 'zero' purtroppo.....e non certo solo per i… - FasaniAndrea71 : @MassimoCaputi Il calcio italiano in Europa ha una considerazione pari allo 'zero' purtroppo.....e non certo solo p… - ShootersykEku : Giusto,il calcio va cambiato! Via caste che si annidano in #Figc e #Coni ogni Legislatura dovrebbe gestirle e rimuo… - MarcoQuattrina : @glmdj Perché la mafia che governa il calcio ha deciso... Federazione lega e coni... Ladri delinquenti -