Beach volley, World Tour 2021 Doha. Samoilovs/Smedins fermano agli ottavi la corsa di Lupo/Nicolai (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Daniele Lupo e Paolo Nicolai al torneo 4 stelle di Doha. Una sconfitta netta e indiscutibile quella subita dalla coppia azzurra, in versione piuttosto dimessa e insolitamente rassegnata, contro i lettoni Samoilovs/Smedins che fino a oggi avevano battuto solo tre volte in carriera Lupo/Nicolai contro le 11 sconfitte subite. Una partita a senso unico con pochi sussulti da parte della coppia lettone che ha vinto il primo set con il punteggio di 21-12 partendo forte e lasciando sempre a debita distanza i rivali. Nel secondo set buona ancora la partenza dei lettoni che si portano sul 7-5. Gli azzurri impattano a quota 9, riescono anche ad operare il sorpasso (10-11 su un attacco out di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si fermadi finale l’avventura di Danielee Paoloal torneo 4 stelle di. Una sconfitta netta e indiscutibile quella subita dalla coppia azzurra, in versione piuttosto dimessa e insolitamente rassegnata, contro i lettoniche fino a oggi avevano battuto solo tre volte in carrieracontro le 11 sconfitte subite. Una partita a senso unico con pochi sussulti da parte della coppia lettone che ha vinto il primo set con il punteggio di 21-12 partendo forte e lasciando sempre a debita distanza i rivali. Nel secondo set buona ancora la partenza dei lettoni che si portano sul 7-5. Gli azzurri impattano a quota 9, riescono anche ad operare il sorpasso (10-11 su un attacco out di ...

Advertising

sportface2016 : #Beachvolley, World Tour #Doha 2021: #Nicolai/#Lupo fuori agli ottavi, out anche #Menegatti/#OrsiToth - tripalosky99 : @BeppeMarottaMa1 È l'unico che si salva Bobo perennemente in trans pensando a quante se ne farà l'estate prossima g… - BerlinoCP : “Niente bikini, niente torneo”. Beach volley, nazionali tedesche boicottano torneo in Qatar #Bikini #torneo… - noventano : @giusepperizzos Beach Volley, volevano anche insabbiare tutto - marpad61969 : @semprealverde @RMRenee78 Ho vissuto 24 anni a Bologna...???????????? ed ho giocato a beach volley sulle spiagge della Ro… -