Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna ko a San Martino di Lupari, Sassari espugna Lucca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata odierna sono andati in scena due match valevoli per la Serie A1 2020-2021 di Basket femminile. Due risultati sicuramente inaspettati: il colpo esterno di Sassari a Lucca e la vittoria casalinga di San Martino di Lupari contro la Virtus Bologna. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Successo in volata per San Martino di Lupari, che supera la Virtus Bologna per 67-66. Le venete salgono così a quota 22 punti e consolidano il settimo posto, mentre le V Nere incappano nella terza sconfitta nelle ultime quattro partite e si allontanano dalla vetta. Per le Lupe, avanti nel punteggio per quasi tutto il match, spiccano le prove di Jolene Anderson (22 punti e 8 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata odierna sono andati in scena due match valevoli per laA1 2020-2021 di. Due risultati sicuramente inaspettati: il colpo esterno die la vittoria casalinga di Sandicontro la. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Successo in volata per Sandi, che supera laper 67-66. Le venete salgono così a quota 22 punti e consolidano il settimo posto, mentre le V Nere incappano nella terza sconfitta nelle ultime quattro partite e si allontanano dalla vetta. Per le Lupe, avanti nel punteggio per quasi tutto il match, spiccano le prove di Jolene Anderson (22 punti e 8 ...

Advertising

Campioni_cn : Basket femminile Serie B: buona la prima per la Granda College - BasketWorldLif1 : B femminile: Sabato tornano in campo le ragazze del basket Le Mura Spring - TgrVeneto : Hanno conquistato l'ennesimo trofeo, battendo in finale l'Umana Reyer Venezia. Servizio di Maria Pia Zorzi, montagg… - isaago : RT @DavideFuma: Il movimento del basket femminile collegiale #ncaaW non ha vuto problemi a 'rimpiazzare' Sabrina Ionescu: clamorosa stagion… - DavideFuma : Il movimento del basket femminile collegiale #ncaaW non ha vuto problemi a 'rimpiazzare' Sabrina Ionescu: clamorosa… -