Assegno unico per i figli approvato in commissione al Senato. Chi ne ha diritto e a quanto ammonta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Chi ha diritto e a quanto ammonta l’Assegno unico per i figli. La misura sarà discussa nei prossimi giorni al Senato. ROMA – Chi ha diritto e a quanto ammonta l’Assegno unico per i figli. La misura, come riferito dallo stesso ministro Gualtieri, entrerà in vigore dal 1° luglio 2021. L’iter in Senato è iniziato lo scorso 13 ottobre. Una discussione che in commissione Lavoro di Palazzo Madama si è conclusa il 10 marzo con il via libera all’unanimità senza modifiche al testo rispetto a quello approvato alla Camera. Nei prossimi giorni il provvedimento è atteso in Aula.. Assegno ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Chi hae al’per i. La misura sarà discussa nei prossimi giorni al. ROMA – Chi hae al’per i. La misura, come riferito dallo stesso ministro Gualtieri, entrerà in vigore dal 1° luglio 2021. L’iter inè iniziato lo scorso 13 ottobre. Una discussione che inLavoro di Palazzo Madama si è conclusa il 10 marzo con il via libera all’unanimità senza modifiche al testo rispetto a quelloalla Camera. Nei prossimi giorni il provvedimento è atteso in Aula.....

Advertising

elenabonetti : Ripartono oggi con il voto in Commissione Lavoro al Senato i lavori per l’assegno unico e universale. Andiamo avant… - matteosalvinimi : Nessun taglio ai contributi per le famiglie numerose: grazie a un emendamento della Lega, l’assegno unico è stato s… - raffaellapaita : “Troppe #donne hanno dovuto rinunciare ad un lavoro, troppe donne sono state penalizzate. Come portato avanti da… - marino29b : RT @Maria_Pallini: Un altro passo importante. Dopo l’ok della Camera, oggi la commissione Lavoro del Senato ha dato il via libera all’unani… - JunipersV : RT @matteosalvinimi: Nessun taglio ai contributi per le famiglie numerose: grazie a un emendamento della Lega, l’assegno unico è stato salv… -