Annalisa è stata punk prima di voi, non di me (Di mercoledì 10 marzo 2021) In casa ho dieci strumenti. Sei chitarre, di cui non dirò la marca, non voglio fare product placement gratuito a nessuno, non credo sia il caso, un pianoforte elettrico a ottantotto tasti pesati, un basso a cinque corde, un ukulele, un’armonica a bocca. Le chitarre sono, nell’ordine di arrivo in casa, una elettrica, due acustiche, tre classiche, di cui una per bambini, ma la uso comunque io, comprata per una cosa fatta a due con Ilaria Porceddu, lei con un pianoforte giocattolo, nessuno dei miei figli suona. Nel corso della mia vita ho suonato, nell’ordine di tempo, il clarinetto, il violoncello, il pianoforte, la chitarra, e a seguire, basso, tastiere, sax, ma male e per pochissimo tempo, oltre che ai succitati ukulele, che però non ha mai rapito la mia anima, e l’armonica a bocca, nello specifico una cromatica. L’ukulele, sempre per la cronaca, è un soprano, quindi il più ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) In casa ho dieci strumenti. Sei chitarre, di cui non dirò la marca, non voglio fare product placement gratuito a nessuno, non credo sia il caso, un pianoforte elettrico a ottantotto tasti pesati, un basso a cinque corde, un ukulele, un’armonica a bocca. Le chitarre sono, nell’ordine di arrivo in casa, una elettrica, due acustiche, tre classiche, di cui una per bambini, ma la uso comunque io, comprata per una cosa fatta a due con Ilaria Porceddu, lei con un pianoforte giocattolo, nessuno dei miei figli suona. Nel corso della mia vita ho suonato, nell’ordine di tempo, il clarinetto, il violoncello, il pianoforte, la chitarra, e a seguire, basso, tastiere, sax, ma male e per pochissimo tempo, oltre che ai succitati ukulele, che però non ha mai rapito la mia anima, e l’armonica a bocca, nello specifico una cromatica. L’ukulele, sempre per la cronaca, è un soprano, quindi il più ...

RaiRadio2 : «Il secondo posto nella classifica provvisoria è stata davvero una bella sorpresa. Sono gasatissima, una bellissima… - TheRedStarlight : Nonostante sia stata una bellissima esperienza mi imbarazza tantissimo riguardare Tim live a casa sua con Annalisa… - annalisa_s7r4 : RT @tohackyourself: Lady Gaga è in Unimi a girare House of Gucci praticamente nel 2021 c'è stata più tempo lei di me nella mia università - ilesseli : RT @sofixtrash: today is a good day per vantarmi di essere stata bimba di Annalisa dalla prima volta che l’ho vista ad Amici?? - protectnali : RT @sofixtrash: today is a good day per vantarmi di essere stata bimba di Annalisa dalla prima volta che l’ho vista ad Amici?? -