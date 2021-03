America’s Cup Day 1: Luna Rossa perde la prima ma vince la seconda (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una prima giornata tutto sommato positiva per Luna Rossa. L’America’s Cup Day 1 si apre con una prima regata persa e una seconda vinta dall’equipaggio italiano. Adesso una giornata di riposo e poi senza stop fino al trofeo. America’s Cup Day 1: come ha perso la prima regata? Luna Rossa è stata battuta nella prima regata dal Team New Zealand per 31 secondi. Nonostante una partenza molto combattuta, i neozelandesi hanno preso subito un buon vantaggio che sono riusciti a mantenere in tutti i sei lati del percorso. La cosa che faceva più paura era la potenza di velocità di Te Rehutai, la barca neozelandese. In realtà la velocità più alta è stata quella di Luna Rossa, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unagiornata tutto sommato positiva per. L’Cup Day 1 si apre con unaregata persa e unavinta dall’equipaggio italiano. Adesso una giornata di riposo e poi senza stop fino al trofeo.Cup Day 1: come ha perso laregata?è stata battuta nellaregata dal Team New Zealand per 31 secondi. Nonostante una partenza molto combattuta, i neozelandesi hanno preso subito un buon vantaggio che sono riusciti a mantenere in tutti i sei lati del percorso. La cosa che faceva più paura era la potenza di velocità di Te Rehutai, la barca neozelandese. In realtà la velocità più alta è stata quella di, ...

