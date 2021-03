**Alitalia: sindacati, mantenere unicità aziendale e occupazione, più coraggio su piano Ita** (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – È impossibile “percorrere uno schema che non preveda l’unicità aziendale, salvaguardando l’occupazione, anche attraverso un più coraggioso piano industriale di Ita”. A ribadire il proprio no a una vendita separata degli asset della ‘vecchia’ Alitalia sono stati i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl nel corso dell’incontro avuto oggi pomeriggio con i commissari di Alitalia. Una riunione nel corso della quale le quattro sigle hanno evidenziato “la necessità di un continuo e costante confronto quale elemento imprescindibile per una positiva risoluzione della vertenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – È impossibile “percorrere uno schema che non preveda l’, salvaguardando l’, anche attraverso un piùsoindustriale di Ita”. A ribadire il proprio no a una vendita separata degli asset della ‘vecchia’ Alitalia sono stati idi categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl nel corso dell’incontro avuto oggi pomeriggio con i commissari di Alitalia. Una riunione nel corso della quale le quattro sigle hanno evidenziato “la necessità di un continuo e costante confronto quale elemento imprescindibile per una positiva risoluzione della vertenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

