Affermare che una persona è falsa è diffamazione? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione rivolgere via mail frasi offensive, come chiamare "falsa" una persona nell'ambito lavorativo, integra reato di diffamazione.

