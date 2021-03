Zona rossa e lockdown weekend, nuove misure in arrivo (Di martedì 9 marzo 2021) Zona rossa in automatico se i contagi da coronavirus ‘esplodono’, chiusura nel weekend per arginare l’aumento dei casi sotto la spinta delle varianti covid in Italia, misure e restrizioni più rigide per le zone rosse. Sono le ipotesi che il Comitato tecnico scientifico, su impulso del governo, discute nella riunione in corso stamattina. Sul tavolo, in particolare, la possibilità di far scattare la Zona rossa in automatico, dove si verifica un’alta incidenza, ovvero 250 casi ogni 100mila abitanti, la chiusura nei fine settimana e zone rosse più rigide rispetto a regole e divieti attualmente in vigore. Si profila quindi una ulteriore stretta a pochi giorno dal varo del Nuovo Dpcm, entrato in vigore il 6 marzo e valido fino al 6 aprile. Il Cts si riunisce dopo la giornata di ieri, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021)in automatico se i contagi da coronavirus ‘esplodono’, chiusura nelper arginare l’aumento dei casi sotto la spinta delle varianti covid in Italia,e restrizioni più rigide per le zone rosse. Sono le ipotesi che il Comitato tecnico scientifico, su impulso del governo, discute nella riunione in corso stamattina. Sul tavolo, in particolare, la possibilità di far scattare lain automatico, dove si verifica un’alta incidenza, ovvero 250 casi ogni 100mila abitanti, la chiusura nei fine settimana e zone rosse più rigide rispetto a regole e divieti attualmente in vigore. Si profila quindi una ulteriore stretta a pochi giorno dal varo del Nuovo Dpcm, entrato in vigore il 6 marzo e valido fino al 6 aprile. Il Cts si riunisce dopo la giornata di ieri, che ...

Advertising

borghi_claudio : perchè non perdo tempo a commentare la MEGA ZONA ROSSA? Per lo stesso motivo per cui non ho perso tempo a commentar… - matteograndi : C’è un terribile errore comunicativo di fondo alimentato da titoli e superficialità. Il lockdown di marzo 2020 non… - TgLa7 : Covid: assessore Icardi, probabile zona #rossa per #Piemonte - willycuba65 : @nontelodicomai Zona rossa automatica solo là dove si superano 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti - agenziaimpress : #Coronavirus. #Viareggio in zona rossa da domani, il sindaco @delghingaro : «Assembramenti e gite al mare, troppi… -