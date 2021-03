Wrongonyou | la materialità della musica

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Vincitore a Sanremo del PremioCritica nella categoria Nuove Proposte con il brano Lezioni di volo,– all’anagrafe Marco Zitelli – è in procinto di pubblicare la sua ultima fatica discografica. Talento italiano, dal sapore internazionale,ha valicato spesso i confini del nostro paese per viaggiare e portare la suanei più importanti festival internazionali (dal Primavera Sound a Barcellona al South by Southwest in Texas) e aprire i concerti di artisti del calibro di James … Continua L'articolo proviene da il manifesto.