Vela | Alinghi premiato come ‘Sailing Team of the Year’ ai Sui Sailing Awards 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vela Alinghi

Il Tempo

... tre dei neozelandesi (1995, 2000, 2017) e due degli svizzeri (2003 e 2007) con la barca... una controranda e unadi straglio), superò Gipsy Queen e puntò solitaria al porto di Cowes. ...Proprio per questo, perché in Formula 1 siamo plurivincitori con la Ferrari e perché la, per ... In 35 edizioni, solo due volte (con gli svizzeri di) l'America's Cup è finita in Europa, o ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) - A causa della situazione contingente dovuta al Covid-19, la cerimonia del 7° Sui Sailing Awards si è svolta sotto forma di videoclip diffusa online. Al fine di rispettare le ...Il team di Bertarelli riuscì a tenere il trofeo in Svizzera, sconfiggendo in finale i neozelandesi. Luna Rossa si ferma alla finale della LVC.