Vaccini persone fragili e con patologie | calendario e novità

"Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più." Queste le parole del premier Draghi durante il suo intervento alla conferenza "Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere". Il primo punto della strategia di Draghi per contrastare la pandemia è, come egli stesso ha più volte ripetuto fin dall'insediamento, il potenziamento della campagna vaccinale, con particolare riferimento ai Vaccini per persone fragili e con patologie. Infatti, Draghi prosegue nel suo intervento affermando che "Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio."

RobertoBurioni : Se ne può uscire: negli USA cambiate le linee guida CDC. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione (…

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini persone Covid, Commercialisti: "Categoria esposta, subito piano vaccini" Le molteplici attività generano ancora oggi, inevitabilmente, una costante esposizione e un continuativo rapporto con le persone interessate, aumentando il rischio di contagio da virus Covid e le ...

Abi e i sindacati a Draghi: anche i bancari tra priorità vaccini Il documento è stato spedito per 'chiedere che nella realizzazione del piano per la somministrazione dei vaccini, ferma naturalmente la priorità per le persone più fragili e quelle impegnate in prima ...

Vaccini, accordi con medici di famiglia solo in 12 regioni. Malati cronici indietro Il Sole 24 ORE Vaccini, a un anno dal contagio l’Italia è un paese nel caos La gestione del piano vaccinazioni anti-Covid non è un problema sanitario, ma coinvolge in modo drammatico la sicurezza nazionale. Perfino in una gravissima emergenza simil-bellica come quella che sti ...

Vaccini Covid. Fadoi: “Troppa burocrazia intralcia attività medici” 09 MAR - “Sui vaccini una burocrazia imperante sta distogliendo i medici, ospedalieri e di famiglia, da quelli che dovrebbero essere i loro veri compiti, curare e per l'appunto vaccinare”. A denunciar ...

