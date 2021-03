Vaccini Covid, Commissione Ue: “Da aprile avremo 100 milioni di dosi al mese per l’Europa” (Di martedì 9 marzo 2021) Sulla base delle ultime discussioni tra la Commissione europea, gli Stati membri e le case farmaceutiche, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto riferimento nella sua intervista a una “consegna di 100 milioni di dosi di vaccino al mese” (nel secondo trimestre del 2021). Ad annunciarlo il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker. Si prevede, quindi, che per fine giugno ci saranno “300 milioni di dosi”, ha assicurato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Sulla base delle ultime discussioni tra laeuropea, gli Stati membri e le case farmaceutiche, la presidente dellaeuropea Ursula von der Leyen ha fatto riferimento nella sua intervista a una “consegna di 100didi vaccino al” (nel secondo trimestre del 2021). Ad annunciarlo il portavoce dellaeuropea, Stefan de Keersmaecker. Si prevede, quindi, che per fine giugno ci saranno “300di”, ha assicurato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ettore_Rosato : Dall’inizio della pandemia ad oggi più di 100.000 italiani hanno perso la vita a causa del #covid. Una vera strage,… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 ?? Il calendario per accedere alla prenotazione della somministrazione per i cittadini resid… - AndFranchini : RT @FmMosca: Giocano a fare Dio contro il Covid, quando sarebbe bastato lasciarlo spegnersi come la spagnola. Mi sa che con i vaccini hanno… - danieledv79 : RT @Corriere: In Lombardia vaccini a casa per gli over 80: come funziona il servizio -