Una vita: incidente a FELIPE, con chi se la prenderà Genoveva? Anticipazioni (Di martedì 9 marzo 2021) L’improvviso incidente di FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) innescherà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane della telenovela Una vita. L’avvocato verrà infatti investito da una misteriosa automobile proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto recare in tribunale per testimoniare contro Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne accusato tra l’altro del rapimento di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Da ciò, partirà una storyline che porterà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a minacciare di morte Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Scopriamo insieme per quale ragione… Una vita, news: Ursula e l’incontro con Andrade Come prima cosa, ricordiamo ai nostri lettori un passaggio di cui abbiamo già parlato nei nostri post precedenti dedicati alle Anticipazioni. Chi ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 marzo 2021) L’improvvisodiAlvarez Hermoso (Marc Parejo) innescherà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane della telenovela Una. L’avvocato verrà infatti investito da una misteriosa automobile proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto recare in tribunale per testimoniare contro Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne accusato tra l’altro del rapimento di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Da ciò, partirà una storyline che porteràSalmeron (Clara Garrido) a minacciare di morte Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Scopriamo insieme per quale ragione… Una, news: Ursula e l’incontro con Andrade Come prima cosa, ricordiamo ai nostri lettori un passaggio di cui abbiamo già parlato nei nostri post precedenti dedicati alle. Chi ...

