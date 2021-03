PS5 in un video unboxing della console in oro 24 carati da €9.000 (Di martedì 9 marzo 2021) Sareste disposti a spendere €9.000 per una PS5 ricoperta d'oro? Probabilmente no, ma è quello che ha fatto lo YouTuber MM7Games. L'utente è ora in possesso di questa costosissima versione di PS5 e ha deciso di pubblicare il video unboxing della console visibile più in basso. Oltre a PS5, la confezione include due controller DualSense in oro 24 carati, il che rende i dispositivi più pesanti rispetto alle versioni standard. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Sareste disposti a spendere €9.000 per una PS5 ricoperta d'oro? Probabilmente no, ma è quello che ha fatto lo YouTuber MM7Games. L'utente è ora in possesso di questa costosissima versione di PS5 e ha deciso di pubblicare ilvisibile più in basso. Oltre a PS5, la confezione include due controller DualSense in oro 24, il che rende i dispositivi più pesanti rispetto alle versioni standard. Leggi altro...

