Palermo, il “Barbera” terra di conquista: in Serie C mai un bilancio così negativo (Di martedì 9 marzo 2021) "Palermo, il 'Barbera' terra di conquista".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle gare disputate dal Palermo fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Il fortino di una volta non esiste più: la compagine rosanero, infatti, ha perso fin qui un terzo delle partite casalinghe. Contro la Juve Stabia è arrivata la quinta sconfitta al "Barbera". "Qualcosa che i rosanero, in terza Serie, non avevano mai visto prima", si legge.Sono in totale dieci i ko stagionali (peggio il Palermo aveva fatto solo nella stagione 1997-98). E metà sono arrivate proprio in casa, dove nel 2021 Alberto Pelagotti e compagni hanno vinto soltanto una volta. Ad aver sbancato il ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) ", il 'di".Titolal'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle gare disputate dalfra le mura amiche dello Stadio "Renzo". Il fortino di una volta non esiste più: la compagine rosanero, infatti, ha perso fin qui un terzo delle partite casalinghe. Contro la Juve Stabia è arrivata la quinta sconfitta al "". "Qualcosa che i rosanero, in terza, non avevano mai visto prima", si legge.Sono in totale dieci i ko stagionali (peggio ilaveva fatto solo nella stagione 1997-98). E metà sono arrivate proprio in casa, dove nel 2021 Alberto Pelagotti e compagni hanno vinto soltanto una volta. Ad aver sbancato il ...

