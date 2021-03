Nuovo Dpcm | tutte le novità | si va verso il lockdown nel weekend

(Di martedì 9 marzo 2021) Riunione d’urgenza con il Cts per valutare le modifiche al. Tra le nuove misure al vaglio c’è quella principale, cioè ilnei fine settimana e inle aree dove i contagi settimanali sono superiori ai 250 per 100mila abitanti che diventano zona rossa. Ma anche la serrata dei negozi nei Comuni dove si decide la chiusura delle scuole, come riporta il Corriere della Sera. Gli scienziati ribadiranno l’esigenza di stabilire il ‘modello Codogno’ in quei Comuni che sono zona rossa, con la facoltà di uscire di casa soltanto per «comprovate esigenze», motivi di lavoro, salute e urgenza. La chiusura dei grandi magazzini e dei centri commerciali potrebbe inoltre scattare inquelle regioni caratterizzate dalla chiusura delle scuole. E infine torna in discussione anche la scadenza — già ...

Superata la soglia dei 100mila morti per Covid in Italia, un numero che non ci saremmo mai aspettati di vedere a un anno dall'inizio della pandeimia. Con le misure delin vigore da pochi giorni, sui media trovano spazio le ipotesi di weekend in zona rossa, coprifuoco 'rafforzato' e unlockdown. Il triste traguardo a livello di dati, un primato ...Oggi si riunirà ancora una volta il Cts, ma prima del fine settimana è difficile possano esserci novità anche perché ilha istituito un tavolo presso il ministero della Salute, al quale ...A pochi giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM del Governo Draghi, si pensa ad ulteriori restrizioni. Si valutano il coprifuoco alle 19 o il ritorno del modello del periodo natalizio, con zona r ...Foto scattata nei primi giorni del lockdown del marzo 2020 Lamezia Terme – Il numero di contagi in salita, i morti di Bergamo, il Papa in una piazza San Pietro deserta. E, ancora, i canti sui balconi, ...